Líbia condena prisão pelos EUA de suspeito de ataque a consulado em Benghazi

Na primeira reação oficial do governo líbio, o ministro da Justiça, Saleh al-Marghani, disse que o suspeito, Ahmed Abu Khatallah, deveria ser levado de volta à Líbia e julgado no país.

"Nós não recebemos nenhuma notificação prévia. Nós não esperávamos que os EUA fossem perturbar a nossa cena política", declarou Marghani em entrevista coletiva à imprensa.

Ele disse que Khatalah era procurado pelas autoridades líbias para interrogatório, mas a falta de segurança impedia isso. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Said al Saoud, afirmou: "Este ataque contra a soberania líbia aconteceu num momento em que Benghazi está sofrendo com muitos problemas".

O presidente dos EUA, Barack Obama, disse ter autorizado a operação na Líbia no domingo, na qual comandos norte-americanos capturaram Khatallah na periferia de Benghazi, e que ele estava sendo levado ao país para ser processado.

O ataque de setembro de 2012 contra o consulado dos EUA em Benghazi, que desde essa época está fechado, resultou na morte de quatro norte-americanos, incluindo o embaixador dos EUA na Líbia, Chris Stevens.

A Líbia, país norte-africano produtor de petróleo, enfrenta uma crônica desordem social. O governo e o Parlamento, sediados em Trípoli, não têm sido capaz de controlar milícias, tribos e grupos islamitas que ajudaram a derrubar em 2011 o então líder do país, Muammar Gaddafi, mas agora desafiam a autoridade do Estado.

(Reportagem de Ulf Laessing e Ahmed Elumami)