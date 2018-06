Líbia diz que postos de petróleo e oleodutos do oeste reabrirão à noite Os campos de petróleo e oleodutos no oeste da Líbia reabrirão na noite desta segunda-feira, já que os manifestantes encerraram um bloqueio a essas instalações, informou a Corporação Nacional do Petróleo (NOC, na sigla em inglês), o que potencialmente elevará a produção líbia de petróleo em 500.000 barris por dia (bpd).