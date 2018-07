Líbia está 'protegida' das forças de Kadafi, diz Otan

BRUXELAS - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não vê praticamente nenhum risco de forças leais a Muamar Kadafi perpetrarem um ataque bem-sucedido para recuperar o poder, e provavelmente decidirá formalmente nesta semana encerrar a sua missão militar na Líbia, disseram autoridades da aliança nesta segunda-feira, 24.

O comandante das operações da Otan na Líbia, o general Charles Bouchard, disse que quaisquer seguidores de Kadafi na Líbia não têm capacidade de se organizar desde a queda de Sirte, último reduto do líder deposto, e a morte dele na semana passada. "A ameaça de ataque organizado a partir de restos do regime de Kadafi essencialmente desapareceu. Neste momento não há um comando remanescente ou uma capacidade (militar) que levaria ao retorno do regime", disse Bouchard em entrevista coletiva em Nápoles, na Itália.

A Otan tomou uma decisão preliminar na semana passada de acabar com sua campanha marítima e aérea de sete meses na Líbia em 31 de outubro. Enviados da aliança devem fazer o anúncio formal na quarta-feira.

A aliança está envolvida na campanha da Líbia sob uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) para proteger a população civil durante a revolta contra o regime autoritário de quatro décadas do ditador. Desde 31 de março, a Otan realizou ataques aéreos, executou uma zona de exclusão aérea e um embargo de armas através de patrulhas navais. Mas tais medidas não são mais necessárias, disse Bouchard.

Fim das operações

Potências militares ocidentais planejam encerrar a missão nos próximos dias, antes da data limite de 31 de outubro, e diplomatas disseram que a maioria dos equipamentos da Otan, incluindo aviões de combate, já foi retirada.

Bouchard disse que o Conselho Nacional de Transição (CNT), cujas forças derrubaram Gaddafi com o apoio ocidental, já havia começado a formar uma força policial para tentar solucionar os problemas de segurança. "Este é um país muito grande. É muito provável que fique alguém lá. Mas a partir de nossa perspectiva, o que realmente estamos considerando aqui é: 'a ameaça é de tal forma que pode ser enfrentada pelas forças do CNT?' E a nossa avaliação neste momento é essa", afirmou ele a repórteres.

A campanha militar na Líbia poderia ser vista como um "bom modelo" para conflitos futuros, disse Thomas Nides, subsecretário de Estado norte-americano para Gestão e Recursos. Nenhum militar americano participou, mas os Estados Unidos forneceram inteligência e equipamentos essenciais, bem como ajudou a orquestrar a campanha. "É assim que uma intervenção no conflito deve ser no século 21", disse Nides durante uma viagem a Bruxelas. "De uma perspectiva de como funciona a Otan, eu diria que funcionou muito bem neste caso particular, melhor do que muito bem."