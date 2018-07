Líbia interrompe exportação de gás para Itália após confronto

Funcionários da NOC e os gabinetes do primeiro-ministro e do Ministério da Defesa da Líbia realizam reuniões para tentar resolver a situação, disse Mustafa Sunalla, um dos vice-presidentes da corporação líbia.

"As exportações de gás foram completamente interrompidas", disse ele à Reuters neste domingo.

Milhares de ex-rebeldes que lutaram para derrubar Muammar Gaddafi, no conflito de 2011, estão empregados em uma força especial de proteção para cuidar da segurança do petróleo e das instalações de gás do país.

Nos últimos meses, entretanto, os ativistas e milícias locais vêm prejudicando as operações no setor, a principal indústria da Líbia, tendo em vista objetivos políticos e sociais, como melhores condições de vida ou maior autonomia regional. Em julho, eles forçaram o fechamento de três terminais de petróleo.

Isso tem prejudicado produção do país, membro da Opep. Como resultado, a produção voltou a cair mais depressa do que previam analistas do mercado e a ficar próxima dos níveis anteriores ao conflito, de 1,6 milhões de barris por dia (bpd).

A companhia italiana de petróleo e gás Eni opera a gigante reserva de Mellitah em uma joint-venture com a NOC. A produção da Eni no local é de cerca de 115.000 barris de óleo por dia, segundo uma fonte do setor.

A instalação de Mellitah fornece à Itália gás através do gasoduto Greenstream. Mas a Itália compra da Argélia, Rússia e Noruega a maior parte do gás que consome, sendo que a Líbia representa apenas cerca de 10 por cento de sua demanda.

Em plena capacidade, Greenstream fornece pelo menos 8 bilhões de metros cúbicos de gás, e está sendo reformado para ampliar sua capacidade.

Segundo a Eni, o fornecimento do gás de Mellitah foi interrompido por razões de segurança.

Situado a cerca de 22 km a leste de Zuwara, o complexo de Mellitah consiste de duas plantas -uma para tratar a produção de petróleo e condensar a produção dos campos de Wafa e outra para gás e condensado da plataforma offshore de Sabratha, segundo o site do Mellitah.

O tiroteio de sábado começou após uma discussão entre ex-combatentes rebeldes de Zuwara e a guarda de Mellitah, cujos integrantes provêm de Zintan, que fica mais distante do complexo, segundo uma fonte do setor de segurança. A fonte afirmou que os confrontos já acabaram.

(Reportagem de Ali Shuaib e Marie-Louise Gumuchian)