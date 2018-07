Líbia pede novas desculpas por morte de embaixador dos EUA

Burns reuniu-se em Trípoli com líderes líbios, incluindo o novo premiê, Mustafa Abu Shagour, e Mohammed Magarief, presidente do Congresso Nacional, depois do ataque ocorrido na semana passada, no qual outros três norte-americanos também morreram.

Ele também deveria participar de uma cerimônia em homenagem a Stevens.

O chanceler Ashour Bin Khayyal pediu desculpas pela violência em nome do governo líbio, elogiando Stevens como "amigo da Líbia", disse um funcionário do Ministério das Relações Exteriores.

Os quatro norte-americanos morreram quando homens armados atacaram o consulado na cidade que fica no leste do país. Os agressores estavam em meio à multidão que protestava contra um vídeo feito na California que zomba do islã e do profeta Maomé.

"Nós, líbios e americanos, concordamos que é absolutamente essencial e urgente levar à Justiça os responsáveis por essa tragédia horrível o mais rápido possível e estamos determinados a trabalhar juntos para garantir que isso ocorra", disse Burns a jornalistas em Trípoli.