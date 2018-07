Líbia rejeita mandado internacional de prisão contra Kadafi

TRÍPOLI - A Líbia rejeitou nesta segunda-feira, 27, uma decisão do Tribunal Penal Internacional de emitir um mandado de prisão contra o líder Muamar Kadafi, ignorando a autoridade da corte internacional.

"A Líbia não aceita as decisões do TPI, que é uma ferramenta do mundo ocidental para julgar líderes do terceiro mundo", afirmou o ministro da Justiça líbio, Mohammed Al-Qamoodi, durante entrevista coletiva na capital, Trípoli.

A corte sediada em Haia, na Holanda, aprovou mandados de prisão contra Kadafi, seu filho Saif al-Islam e o chefe da inteligência líbia, Abdullah al-Senussi, por acusações de crimes contra a humanidade.

Promotores do tribunal alegam que os três estiveram envolvidos na morte de manifestantes que se revoltaram em fevereiro contra o governo de Kadafi, que está há 41 anos no poder.