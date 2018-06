Líbia vai transferir novo Parlamento para Benghazi apesar de insegurança

Na quarta-feira, o Estado do norte da África elegeu uma nova assembleia em uma votação marcada pelo baixo comparecimento e pela violência, inaugurando um novo capítulo na instável transição líbia para a democracia desde a queda do autocrata Muammar Gaddafi em 2011.

Autoridades do atual Parlamento disseram que a próxima assembleia irá se fixar na segunda maior cidade do país, parte dos esforços para reafirmar a autoridade estatal no subdesenvolvido leste, longamente negligenciado por Gaddafi.

A segurança entrou em colapso em Benghazi desde que o general rebelado Khalifa Haftar declarou guerra aos militantes islâmicos do leste em meados de maio, transformando partes da cidade em zonas de batalha.

Não ficou claro como o governo irá proteger o Parlamento dos grupos armados. Benghazi, como grande parte da Líbia, é efetivamente controlada por milícias que apoiaram a revolta que derrubou Gaddafi, mas que hoje agem por conta própria.

(Reportagem de Ahmed Elumami, Feras Bosalum e Ayman al-Warfalli)