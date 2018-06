Líder da Al Qaeda encoraja sequestros no Ocidente para usá-los em trocas de prisioneiros

Em uma entrevista de áudio abrangente, o líder da Al Qaeda expressou solidariedade com a Irmandade Muçulmana, que está enfrentando uma violenta repressão por parte do governo apoiado pelo exército no Egito, e pediu união entre os rebeldes em sua luta contra o presidente sírio, Bashar al-Assad.

A Reuters não pôde verificar a autenticidade da gravação de Zawahiri, mas a voz era muito parecida com a do líder da Al Qaeda.

"Peço a Alá, o glorioso, que nos ajude a libertar o Dr. Omar Abdel-Rahman e o resto dos muçulmanos presos, e peço que Alá nos ajude a capturar norte-americanos e ocidentais para permitir que possamos trocá-los pelos nossos que estão em cativeiro", disse Zawahiri, de acordo com o serviço de monitoramento de websites SITE.

Abdel-Rahman está cumprindo pena de prisão perpétua nos EUA por um ataque, em 1993, ao World Trade Center, em Nova York.

(Por Rania El Gamal)