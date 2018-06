Líder do Hamas vai a territórios palestinos pela 1a vez em 45 anos O líder do Hamas no exílio, Khaled Meshaal, vai pisar no território palestino nesta sexta-feira pela primeira vez em 45 anos para um "comício da vitória" na Faixa de Gaza, exibindo a confiança recém-adquirida depois do conflito do mês passado com Israel.