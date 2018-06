Líder do Irã chama conflito entre Israel e palestinos de 'genocídio'

TEERÃ - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, condenou nesta terça-feira, 29, os ataques de Israel contra a Faixa de Gaza em um discurso por ocasião do fim das celebrações muçulmanas do Ramadã. Khamenei ainda chamou Isral de "cachorro raivoso" pelas ações em Gaza.

"Hoje, o assunto principal para o mundo do islã e talvez para toda a humanidade é a Faixa de Gaza. Um cachorro raivoso e um lobo predador atacam seres humanos inocentes. A humanidade deveria reagir a isso como corresponde", disse em seu tradicional discurso em Teerã por ocasião da festividade de Eid ul-Fitr, que encerra o mês do Ramadã.

Khamenei classificou de "genocídio" e "enorme catástrofe histórica" o resultado dos 21 dias de ofensiva militar israelense em Gaza e o lançamento de foguetes pelas milícias palestinas. "Os culpados e seus apoiadores devem ser condenados e punidos no mundo todo. Os que se preocupam devem reivindicar seu castigo."

O líder supremo iraniano pediu colaboração ao mundo para ajudarem os palestinos a "se mobilizar", informou a agência de notícias iraniana Irna. "O presidente dos Estados Unidos (Barack Obama) ordenou o desarmamento da resistência para impedir que responda após tantos crimes. Ao contrário de sua reivindicação de que o Hamas e a Jihad (Islâmica) devem se desarmar, o mundo, especialmente o islâmico, tem o dever de mobilizar a nação palestina da maneira que for possível."

Mais de 1,1 mil palestinos, a maioria civis, 55 israelenses (quase todos soldados) e um tailandês morreram nos choques armados ente o Exército israelense e as milícias palestinas, nos lançamentos de foguetes de Gaza contra Israel e nos bombardeios das Forças Armadas israelenses sobre o território palestino. /EFE