Líder iraniano promete proteger 'oprimidos' da região

Khamenei também denunciou a Arábia Saudita por seu papel na liderança de uma coalizão de países árabes sunitas, que lutam contra os rebeldes houthi no Iêmen, e comparou os sauditas aos pagãos que governaram a Península Arábica antes da chegada do Islã, no século sete.

Ao discursar em uma reunião entre líderes iranianos e diplomatas do mundo muçulmano, segundo noticiou a agência de notícias estatal Irna, Khamenei envolveu a questão da legitimidade religiosa e política diretamente com a disputa entre as duas potências regionais.

"Iêmen, Barein e Palestina são oprimidos, e nós protegemos povos oprimidos o máximo que podemos", disse o líder supremo, segundo a Irna.