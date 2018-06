Líder supremo do Irã rejeita oferta de diálogo direto com EUA A maior autoridade do Irã, aiatolá Ali Khamenei, rejeitou nesta quinta-feira uma oferta de conversação direta com os Estados Unidos feita esta semana pelo vice-presidente norte-americano, Joe Biden, afirmando que não resolveria os problemas entre as partes, noticiou a mídia iraniana.