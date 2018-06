Líder Taliban pede que insurgentes evitem matar civis

Em mensagem por ocasião do Eid al Fitr, festividade que marca o fim do mês sagrado do Ramadã, o dirigente afirmou que os rebeldes precisam "empregar táticas que não causem dano à vida e à propriedade dos concidadãos comuns".

"As instruções dadas a vocês para a proteção de perdas civis são, para vocês, uma obrigação religiosa a observar", disse Omar em mensagem de sete páginas divulgada na noite de quinta-feira e traduzida em cinco línguas.

"Qualquer violação implica prontamente em perda neste mundo e no mundo do porvir. Portanto, conclamo vocês enfaticamente a serem cuidadosos com perdas civis, e que assumam isso para si como uma responsabilidade explícita."

A mensagem provavelmente busca expor uma faceta mais moderada do Taliban, em meio a tentativas de retomar um processo de paz com o governo. Um recente relatório da ONU apontou o Taliban como responsável por 80 por cento das mortes de civis no país.

Na terça-feira, atentados suicidas cometidos por militantes islâmicos em feiras livres e junto a um hospital provincial deixaram dezenas de mortos, no pior de uma série de ataques sectários contra muçulmanos xiitas desde o final de 2011.

O governo disse que reforçou a segurança para os três dias do Eid, e que o Taliban não abrandou seus ataques durante o Ramadã.

Mas Omar, que supostamente está refugiado no Paquistão - algo que o país nega-, se gabou do fato de seus seguidores terem conseguido se infiltrar nas forças afegãs de segurança, a partir de onde conseguiram realizar neste ano 30 ataques contra forças estrangeiras, resultando na morte de 39 soldados.

No mais recente desses incidentes, na sexta-feira, um policial quase setuagenário abriu fogo contra instrutores militares norte-americanos na província de Farah (oeste), matando dois deles antes de ser abatido.

"Os mujahideen inteligentemente se infiltraram nas fileiras do inimigo, conforme o plano dado a eles no ano passado", disse Omar.

"Eles conseguiram entrar nas bases, escritórios e centros de inteligência do inimigo. Aí, realizaram facilmente ataques decisivos e coordenados."