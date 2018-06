Líderes cristãos do Oriente Médio pedem a países árabes ação contra Estado Islâmico Líderes cristãos do Oriente Médio pediram a governos muçulmanos e autoridades religiosas nesta terça-feira que condenem o Estado Islâmico por seus ataques a comunidades de minorias religiosas e assumam a liderança nos esforços para destruir o poder do grupo rebelde no Iraque e na Síria.