Liga Árabe aguarda resposta da Síria sobre plano para fim de conflito

DOHA - A Liga Árabe aguardava uma resposta da Síria na segunda-feira, 31, para a sua proposta para pôr fim ao levante cada vez mais violento contra o governo do presidente Bashar Assad e dar início a conversações entre as autoridades sírias e seus opositores.

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

O primeiro-ministro do Catar, o xeque Hamad bin Jassim al-Thani, cujo país preside o comitê, também disse que Assad precisa promover sérias reformas para evitar que a Síria mergulhe em mais violência. "Toda a região está exposta a uma grande tempestade. É importante que os líderes árabes saibam como responder e não respondam com enganos ou distorções", disse o xeque Hamad a jornalistas na noite de domingo.

"É preciso tomar medidas para reformas que evitem o que aconteceu em alguns países árabes, porque a mudança foi difícil e a destruição e as perdas foram maiores", afirmou ele, aparentemente referindo-se à ação militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Líbia, que ajudou na derrubada de Muamar Kadafi.

Diplomatas árabes afirmaram que o plano, apresentado no Catar ao ministro das Relações Exteriores sírio, Walid Moualem, inclui a libertação imediata dos prisioneiros detidos desde fevereiro, a retirada das forças de segurança, o emprego de monitores da Liga Árabe e o início do diálogo.

Assad disse à televisão russa no domingo que cooperará com a oposição. "Nós vamos cooperar com todas as forças políticas, tanto as que existiam antes da crise e as que sugiram durante ela. Acreditamos que a interação com essas forças é extremamente importante", disse ele. Em uma outra entrevista para um jornal britânico, entretanto, ele classificou o levante na Síria de insurgência islâmica que seria derrotada.

A Organização das Nações Unidas afirma que mais de 3 mil pessoas morreram na repressão do governo sírio contra os manifestantes que exigem reformas políticas e o fim do governo de Assad. O presidente atribui o levante a gangues armadas apoiadas por estrangeiros e disse na entrevista à televisão que houve "centenas de mortes entre os militares, os policiais e as forças de segurança".