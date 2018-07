Liga Árabe pede ajuda do Hamas na questão síria O secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Elaraby, pediu nesta sexta-feira ao líder do grupo palestino Hamas baseado em Damasco que pedisse empenho à Síria a fim de interromper a violência no país, e disse que nada mais havia a fazer no âmbito de um acordo de paz cujo objetivo era acabar com a repressão a manifestantes que protestam contra o governo.