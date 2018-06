Magarief é eleito presidente da Assembleia Nacional da Líbia

A votação foi realizada um dia depois de a Assembleia ter assumido o poder, no lugar do Conselho Nacional de Transição, o qual vinha governando a Líbia desde a derrubada do ex-líder Muammar Ghadafi, em 2011.

Magarief, um antigo opositor de Gaddafi, vai presidir o Legislativo, de 200 membros, que deverá nomear um primeiro-ministro, aprovar leis e conduzir a Líbia a eleições parlamentares depois que uma nova Constituição for aprovada, em 2013.

A apuração dos votos foi realizada diante dos repórteres e com cobertura ao vivo da TV. Magarief conquistou 113 votos, enquanto o candidato independente Ali Zidan recebeu 85.

A Frente Nacional surgiu como uma ramificação da Frente Nacional para a Salvação da Líbia, movimento oposicionista criado em 1981, e ganhou três cadeiras na eleição da Assembleia Nacional, em 7 de julho.

A Assembleia começou a operar na quarta-feira, depois de uma cerimônia de transferência de poder durante a noite. Foi a primeira transição pacífica de poder na história moderna da Líbia.

