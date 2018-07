Mais de 100 morrem em confrontos no oeste da Líbia em uma semana Mais de 100 pessoas foram mortas e 500 ficaram feridas em uma semana de confrontos no oeste da Líbia, afirmou um porta-voz do governo, o mais recente surto de combates que destacou a volatilidade no país norte-africano meses após a deposição de Muammar Gaddafi.