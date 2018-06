Manifestação no Afeganistão chama de 'heróis' responsáveis por Charlie Hebdo Centenas no sul do Afeganistão se reuniram para comemorar a morte de 12 pessoas no jornal francês Charlie Hebdo, chamando os dois atiradores de "heróis" que aplicaram punição a charges desrespeitosas ao profeta do Islã, disseram autoridades neste sábado.