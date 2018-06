Manifestantes invadem Congresso líbio após apresentação do gabinete

Menos de 100 pessoas, entre civis e ex-combatentes rebeldes, invadiram o plenário durante a votação do ministério proposto pelo premiê Ali Zeidan, composto por políticos liberais e islâmicos.

Em caóticas cenas transmitidas pela TV, parlamentares negociaram com os manifestantes descontentes com algumas das nomeações. A votação foi brevemente retomada, mas voltou a ser interrompida, levando o presidente do Congresso, Mohammed Magarief, a suspender a sessão até quarta-feira.

"Que todos os líbios e o mundo inteiro saibam em quais condições estamos trabalhando", disse Magarief.

Para que Zeidan tome posse, o Congresso precisa aprovar o gabinete provisório, que terá como foco a restauração da segurança no país petroleiro, onde muitas milícias ainda não se desarmaram depois da guerra civil que levou à deposição do regime de Muammar Gaddafi, no ano passado.

Zeidan disse que, ao nomear os 27 ministros, buscou um equilíbrio geográfico que atenuasse as tensões regionais no país.

(Reportagem de Ghaith Shennib e Marie-Louise Gumuchian)