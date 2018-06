Mediadores correm contra o tempo para ampliar trégua em Gaza

CAIRO - Mediadores trabalhavam contra o relógio nesta quinta-feira, 7, para conseguir estender a trégua na Faixa de Gaza entre Israel e palestinos, à medida que o atual cessar-fogo de 72 horas entra em seu último dia.

Israel tem demonstrado interesse em concordar com um prolongamento do cessar-fogo, e os mediadores egípcios buscam negociar uma trégua duradoura para a guerra que devastou o enclave controlado pelo Hamas, enquanto os palestinos colocam como condição a interrupção do bloqueio egípcio-israelense e a libertação de prisioneiro detidos por Israel.

"Negociações indiretas estão em andamento e ainda temos hoje para garantir isso", disse uma autoridade egípcia ao ser questionada se seria possível a continuação da trégua para além de sexta-feira. "Os objetivos do Egito são estabilizar e estender a trégua com um acordo de ambos os lados e abrir negociações em direção a um acordo permanente de cessar-fogo e alívio de restrição à fronteira", acrescentou.

Após um mês de duros combates, os dois lados se recusam a reunir-se face a face. Uma autoridade israelense disse na quarta-feira à noite que Israel "expressou sua disposição para estender a trégua sob os termos atuais" para além de sexta-feira de manhã, quando expira o cessar-fogo de três dias iniciado na terça-feira, respeitado até o momento.

Mas o líder do Hamas baseado no Cairo, Moussa Abu Marzouk, disse: "Se havia uma oportunidade de paz, foi perdida junto com os corpos de nossas crianças e os escombros de nossas casas". Uma fonte do Hamas disse que o braço militar do grupo estava pronto para retomar os confrontos assim que a trégua terminar, a menos que suas exigências sejam atendidas.

O comandante das Forças Armadas de Israel, o general Benny Gantz, disse que se o Hamas violar a trégua, Israel usaria "a força que for necessária para garantir a segurança dos cidadãos israelenses". /REUTERS