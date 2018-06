Médicos Sem Fronteiras diz que cinco integrantes foram presos na Síria

A MSF não especificou a nacionalidade dos funcionários, as funções que desempenham ou qual grupo os capturou, mas disse estar "em contato com todos os envolvidos relevantes", e que tenta restabelecer o contato com a equipe.

O grupo, conhecido por enviar médicos a zonas de conflito difíceis de alcançar, disse que a equipe foi levada supostamente para ser interrogada.

O governo do presidente sírio, Bashar al-Assad, ainda controla algumas faixas de terra no norte da Síria, mas rebeldes que lutam para derrubá-lo, incluindo facções islâmicas radicais, tomaram amplas áreas da região.

A MSF não possui a sanção de Damasco para prestar ajuda na Síria, mas atua em áreas controladas por rebeldes. O comunicado diz que médicos trabalham em seis hospitais e quatro centros de saúde no norte da Síria.

Em novembro, a Organização das Nações Unidas informou que 12 funcionários da ONU e 32 funcionários ou voluntários do Crescente Vermelho Árabe Sírio foram mortos desde março de 2011, quando começou a crise, e 21 funcionários da ONU continuam detidos.

(Reportagem de Oliver Holmes)