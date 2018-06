Medo atrapalha investigação líbia sobre ataque em Benghazi

O atentado de 11 de setembro deste ano, que resultou na morte do embaixador norte-americano Christopher Stevens e três outros funcionários dos EUA, foi o mais relevante atentado na Líbia desde a rebelião que derrubou o regime de Muammar Gaddafi, em 2011. Ninguém foi preso até agora, e testemunhas dizem que ainda não foram ouvidas.

Nos EUA, um inquérito promovido pelo governo apontou graves falhas na segurança da missão diplomática em Benghazi, e concluiu que uma milícia contratada para fazer a vigilância deixou de alertar sobre o ataque quando ele começou.

Num país onde as milícias armadas exercem o verdadeiro poder, há quem diga que as Forças Armadas regulares não têm condições de agir contra esses grupos, e que o medo de represálias desencoraja a repressão.

"Eles estão com medo e não têm poder para enfrentar essa gente, que pode simplesmente ficar cada vez mais forte", disse um funcionário do governo provisório líbio. "A segurança é a prioridade, e isso está segurando tudo. Ela não foi encarada adequadamente."

Um ano depois da queda de Gaddafi, o legado de quatro décadas de ditadura de um homem só - em detrimento das instituições estatais - e da rebelião que o matou é um anárquico enxame de milícias, que por um lado oferecem um sucedâneo de segurança oficial, e por outro representam a maior ameaça ao Estado.

Autoridades dos EUA dizem que militantes ligados à Al Qaeda provavelmente se envolveram no ataque de Benghazi, e testemunhas apontaram a presença de membros do grupo islâmico Ansar al Shariah no local.

O grupo, que negou envolvimento, foi varrido das suas bases de Benghazi logo depois do ataque por uma multidão leal ao governo. Dias depois da invasão da sede consular, autoridades líbias disseram que oito pessoas haviam sido detidas, e 50 estavam sendo "procuradas para investigação". Mas os oito detidos eram apenas saqueadores, segundo algumas autoridades.

"O estado da investigação reflete o problema da paralisia da capacidade investigativa das forças de segurança líbias", disse Claudia Gazzini, da consultoria International Crisis Group.

"Isso está geralmente vinculado à falta de segurança, e também a ameaças feitas diretamente contra promotores e juízes."

