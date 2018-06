Menino palestino é morto a tiros por forças israelenses em protesto na Cisjordânia

Orwah Hammad, 14, foi atingido por um tiro na cabeça no vilarejo de Silwad, ao norte da sede do governo palestino em Ramallah.

Um porta-voz do Exército disse à Reuters que as forças militares de Israel "conseguiram evitar um ataque quando encontraram um homem palestino arremessando um coquetel molotov contra eles na rua principal perto de Silwad. Eles abriram fogo e confirmaram ter atingido alguém".

Os militares disseram que iriam investigar o tiroteio.

Houve outros confrontos nas áreas árabes ao redor de Jerusalém, nas quais várias pessoas ficaram levemente feridas.

As tensões aumentaram com o feriado judeu Sucot que trouxe um aumento nas visitas de judeus acompanhados pela polícia israelense ao local santo de Jerusalém conhecido pelos israelenses como Monte do Templo e, para os muçulmanos, como Santuário Nobre, com o seu complexo de mesquistas al-Aqsa.

Os palestinos temem que as visitas, junto com a mudança de dezenas de colonos israelenses para casas em um distrito árabe densamente habitado perto do complexo sagrado, tenham como objetivo aumentar a reivindicação de Israel da cidade como sua eterna e indivisível capital.

Os palestinos querem que Jerusalém Oriental, que foi capturada por Israel na Guerra de 1967 e, subsequentemente, anexada em uma ação não reconhecida internacionalmente, para ser a capital de um futuro Estado.

Na quarta-feira, um bebê judeu foi morto e oito pessoas ficaram feridas quando um homem atropelou pedestres em uma parada de trem em Jerusalém, em uma ação classificada pela polícia como um ataque deliberado.

O motorista foi morto a tiros.

