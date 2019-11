Mesmo com mudanças na lei, mulheres ainda enfrentam restrições na Arábia Saudita

Quando Zuhur, 23 anos, se prepara para ir ao trabalho, ela leva consigo o "niqab", um pedaço de pano preto que deixa apenas os olhos à mostra. Além de cobrir o corpo, usar o acessório é uma das condições para se manter no emprego. Ao circular por áreas de comércio da elite de Riad, é possível verificar que a exigência não é restrição de apenas uma loja, mas faz parte do cotidiano da capital da Arábia Saudita.

LEIA TAMBÉM > Arábia Saudita se abre ao turismo prometendo regras menos rígidas a visitantes

Desde 2016, as mulheres sauditas passaram pelo início de uma transformação social. Até então, elas eram legalmente proibidas de viajar sem a permissão de um homem ou dirigir. Capitaneada pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, a ideia é passar a imagem de maior abertura na economia e nos costumes. A iniciativa se intensificou no último ano após o príncipe herdeiro ser acusado pela morte do jornalista Jamal Khashoggi no ano passado. Ele assumiu a responsabilidade pelo crime, mas nega ter sido o mandante.

A inserção das mulheres sauditas no mercado de trabalho faz parte do programa Visão 2030, que tem como meta ampliar ampliar a mão de obra feminina de 22% para 30% na próxima década. A nova política do governo também se compromete a fornecer oportunidades iguais para homens e mulheres.

A jovem Zuhur, que pediu para o seu nome completo não ser divulgado, conta que esperou pelas mudanças anunciadas pela família real por toda a sua vida, mas ainda quer vê-las implementadas por completo. "Há poucos anos era impossível ver uma mulher sem o rosto coberto usando qualquer cor que não fosse preto, mas agora as pessoas se tornaram mais abertas, especialmente a nova geração. Acredito que em alguns anos veremos outras cores nas ruas", disse Zuhur, entusiasmada.

Como mulher, ela afirma que teve que usar a abaya (para cobrir o corpo), o niqab (para cobrir o rosto) e o hijab (para cobrir os cabelos) na cor preta desde os oito anos de idade. "Eu não entendia o porquê, só sabia que eu tinha a que esconder o meu rosto, usar preto e nunca conversar ou interagir com homens, ou algo ruim aconteceria comigo."

Na época, início dos anos 2000, o pai disse a mãe que ela teria que "banir" a filha de interagir com amigos do sexo oposto. A separação de homens e mulheres até mesmo no ambiente escolar ainda é uma realidade para os sauditas. Somente este ano o governo passou a permitir que um número limitado de escolas privadas inicie a experiência de abrir salas mistas no ensino primário.

Já adulta, Zuhur ouviu do chefe que teria que usar o niqab para cobrir o rosto ou não conseguiria o trabalho como vendedora. "Como precisava do emprego, eu disse que sim".

Em outra parte da cidade, Reem Abdullah, de 29 anos, saía da segunda entrevista de emprego na sede do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). Vestindo uma abaya em tom acinzentado, sem cobrir o rosto e com parte dos cabelos cobertos, ela afirma que as mulheres merecem as mudanças que têm ocorrido.

Reem está entre as primeiras sauditas a conseguirem a carteira de habilitação, mas afirmou que ainda sente medo de dirigir um automóvel e optou por manter o motorista particular para se deslocar pela cidade. A Arábia Saudita foi o último país a proibir as mulheres de dirigir, em junho de 2018. Apesar da liberação, ainda é mais caro para as mulheres obterem a licença do que para os homens.

A brasileira Marua Hindi, 23, que trabalha como professora de inglês particular em Jidá, afirma que já é possível perceber mudanças principalmente no modo de se vestir das mulheres devido ao número maior de estrangeiros na cidade. Na visão dela, no entanto, a novidade pode ser ruim. "Acho que a cultura está se perdendo", avaliou.

Marua também considera que, na prática, as mulheres já exercem os seus direitos na Arábia Saudita. "Além das viagens (que dependiam de autorização), elas fazem de tudo sem autorização de um homem. Todas, em geral, são bem respeitadas aqui."

Ao visitar o país, o presidente Jair Bolsonaro chamou o príncipe herdeiro de "irmão" e disse que se apaixonou pela Arábia Saudita. Ao ver jornalistas brasileiras usando o traje típico, o presidente disse que elas estavam "mais bonitas".

Antes da viagem de Bolsonaro a Riad, o Itamaraty orientou as jornalistas a usarem a abaya, vestimenta larga e longa, que não marca o corpo e cobre dos pés a cabeça. Caso não fosse possível comprar o traje tradicional, seria recomendado usar roupas que seguissem o mesmo padrão e consideradas modestas: cores escuras, sem decotes, transparências ou com modelagem justa. De acordo com a recomendação, esta seria a única forma de estarem "100%" seguras.