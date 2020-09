Mesmo em confinamento, manifestantes protestam contra Netanyahu

JERUSALÉM - Vários milhares de manifestantes se concentraram neste domingo, 20, em Jerusalém para exigir a saída do primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu, indiciado por corrupção e acusado de má gestão da crise de saúde, uma vez que o país retomou o confinamento na última sexta-feira.

As manifestações foram autorizadas apesar do novo confinamento, segundo o qual os israelenses só podem se deslocar até um quilômetro de suas casas para caminhar - mais do que esse limite, apenas para compras ou trabalho, se sua profissão for considerada essencial. Apesar das novas restrições, os manifestantes foram tão numerosos no domingo quanto durante os protestos que têm sido organizados todos os sábados por quase três meses em frente à moradia de Netanyahu em Jerusalém.

Da manhã até o final da tarde, um Israel confinado não ouviu nada além do barulho do shofar, o chifre de carneiro com o qual os fiéis anunciam o Rosh Hashaná (Ano Novo Judaico). Aos poucos e com a correria das horas, no entanto, esse som tradicional estava dando lugar a outro, bastante semelhante, e que ultimamente também leva a se tornar uma tradição no país: o barulho da corneta durante os protestos semanais contra Netanyahu.

Os participantes usavam máscaras, mas não respeitavam as medidas de distância física impostas para combater a propagação do novo coronavírus. Além disso, carregavam as já clássicas bandeiras negras, bandeiras israelenses e cartazes com mensagens contra o primeiro-ministro. A polícia afirmou que as barricadas que eles haviam colocado no local da manifestação foram derrubadas por manifestantes que "não ouviram as regras", como um motorista que foi preso, por atropelar a proteção policial com o seu veículo.

Israel, um dos países que registrou a maior taxa de contágios do novo coronavírus per capita nas últimas duas semanas, entrou novamente em confinamento na sexta-feira por pelo menos três semanas. As medidas começaram no primeiro dia da temporada de férias judaica, causando descontentamento de grande parte da população.