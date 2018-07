Milhares de manifestantes pedem a queda do regime na Jordânia Milhares de pessoas gritaram nesta sexta-feira nas ruas da capital da Jordânia o slogan da Primavera Árabe, "o povo quer a queda do regime", num momento que as manifestações contra os aumentos dos preços ganham força no país que até então estava livre da agitação no Oriente Médio.