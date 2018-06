Milícias sírias tentam acordo de paz na Turquia

Ahmad Al-Jarba, chefe da Coalizão Nacional Síria, o principal grupo da oposição política no exílio, disse à assembleia geral do SNC em Silivri, perto de Istambul, que as milícias rebeldes se encontraram, uma fonte no gabinete do presidente disse.

Ele não quis ser identificado devido à sensibilidade das negociações.

Um comandante rebelde disse que a Frente Islâmica deve participar da reunião, mas uma outra fonte da oposição disse que o grupo não esteve presente nas negociações.

(Reportagem de Dasha Afanasieva)