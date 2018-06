Militantes ataquem base aérea do Iraque; assessores dos EUA chegam ao país Militantes atacaram nesta quarta-feira uma das maiores bases aéreas do Iraque, no mesmo dia em que as primeira equipes de assessores dos Estados Unidos chegavam ao país para auxiliar as forças de segurança iraquianas e definir como ajudar o governo a conter uma crescente insurgência sunita.