Militantes islâmicos capturam maior parte de Mossul, segunda cidade do Iraque

A captura de Mossul pelo grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL)- um ramo da Al Qaeda - e seus aliados ocorre após quatro dias de intenso conflito em Mossul e outras cidades no norte do Iraque.

A queda da segunda maior cidade é um duro golpe aos esforços de Bagdá para combater os militantes sunitas que recuperaram força no Iraque no último ano e se voltaram para Mossul na semana passada.

Logo depois da tomada de Mossul, o primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, pediu ao Parlamento que declarasse estado de emergência.

Do outro lado da fronteira na Síria, envolvidos em três anos de guerra civil entre o presidente Bashar al-Assad e os rebeldes que tentam derrubá-lo, combatentes do Exército Islâmico do Iraque e do Levante tomaram o controle de faixas do território oriental, perto da fronteira iraquiana.

Militantes do grupo no Iraque aderiram à batalha na Síria com outros combatentes estrangeiros. O grupo jihadista está buscando estabelecer um Estado islâmico ligando territórios que controla no oeste do Iraque e leste da Síria.

A polícia, os militares e autoridades de segurança disseram à Reuters que os insurgentes, de posse de armas antiaéreas e granadas lançadas por foguetes, assumiram o controle de quase todos os postos da polícia e do Exército dentro e ao redor de Mossul.

"Perdemos Mossul esta manhã. Forças do Exército e da polícia deixaram suas posições e o terroristas do EIIL estão em total controle", disse um coronel do Exército no comando militar local. "É um colapso total para as forças de segurança."

Dois oficiais do Exército iraquiano disseram que as forças de segurança receberam ordens de deixar a cidade após os militantes capturarem a base de Ghizlani, ao sul de Mossul, e libertarem mais de 200 prisionairos do presídio de segurança máxima.

O Exército e as forças policiais atearam fogo em depósitos de combustível e munições, para impedir os militantes de usá-los, disseram as autoridades iraquianas.

Duas fontes da polícia e um funcionário do governo local disseram que os militantes do EIIL também invadiram uma prisão, permitindo que mais de mil prisioneiros fugissem, os quais eles identificaram como sendo membros principalmente do EIIL e da Al Qaeda.

Milhares de famílias estavam fugindo da cidade para a região autônoma curda, que faz fronteira com a província de Nínive, da qual Mossul é a capital.

"Mossul agora é o inferno. Está em chamas", disse Amina Ibrahim, que estava deixando a cidade com seus filhos pequenos. "Eu perdi meu marido em uma explosão de bomba no ano passado, eu não quero que os meus filhos o sigam."