Militantes islâmicos fortalecem seu domínio em Falluja, no Iraque

Apesar do cerco do exército, combatentes e armas tem entrado na cidade, onde tropas americanas lutaram algumas das suas batalhas mais ferozes durante a ocupação do Iraque entre 2003 e 2011.

Falluja e a cidade de Ramadi foram invadidas pelo grupo Estado Islâmico do Iraque e o Levante (ISIL, na sigla em inglês), ligado à Al-Qaeda, com ajuda de tribos aliadas, no dia 1º de janeiro.

O primeiro-ministro iraquiano Nuri al-Maliki, que está buscando um terceiro mandato nas eleições parlamentares em abril, posicionou tropas e tanques em volta da cidade de 300 mil habitantes e enviou armas para lideres tribais anti Al-Qaeda, mas descartou um ataque militar em grande escala.