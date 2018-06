Militantes islâmicos param combates na Síria e recebem reforços do Iraque

O EIIL, um grupo dissidente da al Qaeda, vem combatendo grupos rebeldes rivais na Síria há meses e ocasionalmente entrou em confronto também com forças do presidente sírio, Bashar al-Assad.

Mas seus combatentes aparentemente fizeram uma pausa na Síria nesta semana, especialmente em seu bastião no leste do país, próximo à fronteira com o Iraque, em um momento no qual seu braço iraquiano estava fazendo rápidos avanços militares.

Rami Abdulrahman, dirigente do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, disse que o EIIL pode ter negociado uma trégua com as brigadas rebeldes rivais na Síria, embora ainda estivesse impondo cercos em partes da cidade de Deir al-Zor, no leste, onde forças de Assad e rebeldes da Frente Nusra, afiliados à al Qaeda, também estavam presentes.

“(O EIIL) não tem lutado há dias. Não sabemos exatamente por quê. Há algum combate no nordeste de Aleppo”, disse Abdulrahman à Reuters por telefone.

Os confrontos entre grupos rebeldes e forças do governo continuaram em todas as frentes de guerra na Síria, disse ele.

Segundo Abdulrahman, o EIIL, grupo islâmico sunita que avançou no norte do Iraque e ameaça Bagdá, quer estabelecer seu próprio Estado no estilo medieval entre a Síria e Iraque, levou armas para o leste sírio.

“Nossos monitores viram armas na estrada na Síria”, disse ele.

Fotos postadas em redes sociais por apoiadores do EIIL também parecem mostrar equipamentos militares, incluindo carros de patrulha Humvee, de fabricação norte-americana, sendo trasladados.

A Reuters não pôde confirmar onde as fotos foram tiradas.

O EIIL conquistou mais terreno no Iraque durante a noite, avançando sobre duas cidades na província de Diyala, ao passo que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, Está considerando a possibilidade de ataques militares para deter a ofensiva rebelde no Iraque.

(Por Oliver Holmes)