Militantes libertam 32 caminhoneiros turcos sequestrados no Iraque, diz mídia Militantes islâmicos soltaram 32 caminhoneiros turcos presos no mês passado no Iraque, de acordo com informações nesta quinta-feira da agência de notícias Dogan e de outros órgãos de imprensa da Turquia, mas as autoridades não puderam imediatamente confirmar a libertação dos prisioneiros.