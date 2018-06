Militantes ligados à Al Qaeda matam 20 soldados no Iêmem

Autoridades locais disseram que confrontos pesados eclodiram entre os militantes e reforços do exército, enviados da cidade portuária de Aden, para retomar o posto de controle, localizado na estrada que liga as províncias do sul de Lahej e Abyan, que continuava fechada na noite de sábado.

Aviões de guerra iemenitas bombardearam a área, forçando a retirada de alguns dos militantes que retornaram para seu principal reduto em Jaar, levando com eles dois tanques e outros armamentos.

Os militantes islamitas aumentaram seus ataques ao exército desde que o presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi assumiu o cargo no mês passado, prometendo combater a ala regional da al Qaeda.

No seu pior ataque até agora, os militantes mataram pelo menos 110 soldados e fizeram dezenas de reféns no começo do mês, em Zinjibar. Antes disso houve um ataque suicida que matou 26 pessoas, no dia da posse de Hadi, em fevereiro.

O governo tem reagido com ataques aéreos em supostos esconderijos islamitas e os EUA têm usado constantemente seus drones para atacar os militantes que tomaram diversas cidades ao sul durante o ano passado.

RESPONSABILIDADE

O grupo militante Ansar al-Sharia (Partidários da Lei Islâmica) assumiu a responsabilidade pelo ataque de sábado. Em uma mensagem de texto supostamente enviada pelo grupo, ele disse que havia matado 30 recrutas.

"Os guerreiros sagrados da Ansar al-Sharia atacaram um posto de controle militar de al-Hurur, em Abyan, matando cerca de 30 pessoas," dizia a mensagem cuja autenticidade não pode ser verificada imediatamente.

A autoridade militar disse que eles atacaram ao amanhecer, enquanto os soldados ainda dormiam, pegando os guardas de surpresa, matando-os primeiro.

Os moradores disseram que o exército começou a distribuir metralhadoras à população, para que eles possam ajudar a combater os rebeldes.

Washington, preocupada com o aumento da força da al-Qaeda no Iêmen, apoiou a eleição de Hadi no mês passado, depois de um acordo mediado pelo Golfo Árabe, para facilitar a saída do seu antecessor, Ali Abdullah Saleh, depois de um ano de manifestações contra ele.