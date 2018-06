Militantes tomam campo de gás iraquiano; presidente pede sessão parlamentar

A Presidência do Iraque anunciou que o Parlamento realizará uma sessão em 1º de julho, no primeiro passo para a formação de um novo governo que a comunidade internacional espera seja suficientemente inclusivo para minar a insurgência.

A ofensiva rebelde lançada durante a noite de quarta-feira incluiu Mansouriyat al-Jabal, local onde há campos de gás operados por empresas estrangeiras, disseram fontes do setor de segurança. Os combates ameaçam fragmentar o país, dois anos e meio depois do fim da ocupação norte-americana.

A insurgência é liderada pelo grupo linha-dura Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), mas também inclui outras organizações muçulmanas sunitas que acusam o primeiro-ministro Nuri al-Maliki de ter marginalizado essa corrente do islamismo em seus oito anos no poder, e se empenhar para continuar no cargo.