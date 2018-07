Ministério da Informação sírio é atingido por tiros de morteiro

A TV síria culpou "terroristas" pelo ataque, referindo-se aos rebeldes que têm lutado para derrubar o presidente, Bashar al-Assad, desde o ano passado.

Os rebeldes tentam levar a revolta de 20 meses para o coração de Damasco, sede do poder de Assad.

Dentro de Damasco, os rebeldes têm se concentrado em ataques com foguetes e carros-bomba contra edifícios do governo que muitas vezes são mais simbólicos do que letais.

A revolta na Síria, que foi iniciada com protestos de ruas pacíficos, se espalhou pelo país e se transformou em uma sangrenta guerra civil que já deixou mais de 38 mil mortos, segundo ativistas.

(Reportagem de Erika Solomon)