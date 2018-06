Ministro do Irã se diz 'bastante otimista' com acordo nuclear O ministro iraniano das Relações Exteriores, Javad Zarif, expressou otimismo depois das conversas com a chefe de política externa da União Europeia, Catherine Ashton, nesta segunda-feira, a respeito de uma resolução da disputa do programa nuclear de Teerã até o prazo de 24 de novembro.