Missão da Otan na Líbia ainda vai perdurar, diz Panetta

Os bombardeios da Otan foram cruciais para que rebeldes líbios derrubassem o regime de Muammar Gaddafi, mas partidários do antigo regime ainda continuam oferecendo resistência em algumas localidades do país. A aliança renovou em setembro a missão por 90 dias, mas decidiu rever a situação mensalmente.

Questionado por jornalistas no Cairo sobre a possibilidade de que as operações da Otan sejam encerradas enquanto ainda houver combates com forças de Gaddafi, Panetta disse que desejaria consultar seus colegas ministros da Defesa. Mas acrescentou: "Enquanto houver combates na Líbia, suspeito que a missão da Otan irá continuar."

Panetta disse que os combates em Sirte, cidade natal de Gaddafi, e o fato de o ex-governante continuar foragido colocam um ponto de interrogação sobre como seria possível encerrar a operação aérea estrangeira e permitir que o governo provisório líbio se dedique a outras questões.

"Acho que os combates têm de acabar, que eles não podem continuar tendo o nível de combates que ainda há por lá ... e que possam se voltar para as questões de governo que eles terão de confrontar para estabelecer a estabilidade", afirmou.

"Agora, (o governo provisório) está avançando na direção correta. Muito progresso já foi feito. A Otan está comprometida a manter sua posição pelos próximos 90 dias, e não sabemos de nenhuma mudança nisso."

Panetta fez essas declarações após passar o dia reunido com membros da junta militar que governa o Egito, e pouco antes de embarcar para uma reunião de ministros da Otan, em Bruxelas, a fim de discutir as lições aprendidas na Líbia e o futuro do Afeganistão.

Uma fonte norte-americana de defesa disse que uma das lições da Líbia é que a Otan carece de alguns recursos, como aviões-tanque, equipamentos de inteligência, vigilância e reconhecimento, e funcionários especializados para transformar as informações em listas de alvos.

Panetta disse que os ministros da Otan irão discutir também as restrições orçamentárias sobre as suas áreas.

"É muito importante, agora que enfrentamos essas restrições orçamentárias, que tentemos desenvolver abordagens que nos permitam partilhar capacidades e tecnologias, e colaborar mais estreitamente para assegurar que a Otan possa cumprir seu papel de fornecer segurança", disse Panetta.