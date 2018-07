Mísseis atingem base aérea dos EUA perto de Cabul; 3 afegãos morrem

O ataque, que aconteceu por volta das 22h de segunda-feira (horário local), aconteceu na véspera do aniversário dos ataques de 11 de setembro de 2001. A segurança em Cabul foi reforçada.

Dois homens pertencentes à Força Internacional de Assistência para Segurança da Otan (Isaf, na sigla em inglês) que também estavam dentro do helicóptero ficaram feridos, de acordo com o porta-voz.

O Taliban, em uma mensagem de texto enviada à Reuters, disse ter sido responsável pelo ataque, afirmando que disparou os mísseis contra o helicóptero que estava em uma rampa da base aérea.

O ataque também aconteceu um dia após os Estados Unidos terem entregue o controle da controversa prisão de Bagram, com seus 3 mil suspeitos do Taliban detidos, às autoridades do Afeganistão.

A violência tem se intensificado nas últimas semanas em todo o Afeganistão. O ataque em Bagram acontece dias após um adolescente ter detonado explosivos perto de uma barricada fortemente protegida na sede da Otan em Cabul, matando seis civis, incluindo crianças.

Um ataque suicida dias antes em um funeral na província de Nangarhar, no leste, matou ao menos 25 pessoas.

Apesar da presença de centenas de milhares de tropas afegãs e estrangeiras para combater a insurgência liderada pelo Taliban, a violência está em seu pior nível desde que as forças lideradas pelos EUA derrubaram o regime Taliban no final de 2001, cinco anos após eles terem tomado o poder.

(Reportagem de Jessica Donati)