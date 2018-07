Monitores árabes deixam Egito rumo à Síria, diz fonte

"Eles são em 60 no total. Cinquenta são monitores e 10 são do secretariado da Liga Árabe", disse a fonte, que acrescentou que eles estavam em um avião particular egípcio.

A missão de observação deverá incluir 150 pessoas, disse à Reuters o secretário-geral da Liga, Nabil Elaraby.

O chefe da missão de observação, o general sudanês Mustafa al-Dabi, desembarcou em Damasco no sábado. Ele chegou à Síria pouco depois de um grupo de autoridades da Liga Árabe ter visitado o país para acertar os termos e logística para a missão.

(Reportagem de Marwa Awad)