Moradores de Sirte voltam sua raiva para novos líderes da Líbia

SIRTE - Muitos moradores de Sirte, a cidade natal de Muamar Kadafi, culpam os novos governantes da Líbia e seus aliados ocidentais pelas mortes e a destruição na cidade após semanas de combates.

A maioria reluta em falar abertamente sobre suas alianças, por medo de serem rotulados como membros de uma quinta coluna pró-Kadafi. No entanto, a raiva e amargura são claras.

"Este país foi construído em torno de um homem. Se ele acabar, a Líbia irá acabar", disse um morador que se identificou como al-Fatouri.

"Kadafi é como uma moldura. Quando parte do quadro é atingida, a imagem inteira será destruída, a Líbia vai ser destruída", disse ele.

Bastião de Kadafi

Sirte é um duro teste para a capacidade do governo interino, o Conselho Nacional de Transição (CNT), de derrotar a tribo de Kadafi e impedi-la de montar uma insurgência como a existente no Iraque que desestabilizaria a Líbia e a região.

Enquanto a maioria das cidades capturadas pelas forças do CNT comemorou, ou pelo menos deu essa impressão, Sirte é diferente porque abriga membros da tribo de Kadafi que realmente o apoia.

Forças do CNT dizem que estão arquitetando uma operação final para conquistar Sirte após uma pausa para permitir que os civis deixem a cidade. Eles dizem que as únicas pessoas que ficaram são mercenários, combatentes obstinados e, acreditam eles, um dos filhos de Kadafi, Mu'atassem, um comandante militar.

Ataques

Combatentes do CNT, cuja ofensiva é apoiada por ataques aéreos da Otan, dizem que estão tratando bem os moradores que deixam a cidade, dando-lhes comida e água, e detendo apenas suspeitos de serem combatentes de Kadafi.

Vários moradores, no entanto, discordam dessa versão.

"Não há brigadas de Kadafi", disse um rapaz de 23 anos, que identificou-se apenas como Bassem. Ele fugiu de Sirte há dois dias com seu tio, mas deixou seus pais para trás.

"Eles não querem sair", disse ele. "Algumas pessoas têm medo de serem mortas pelos rebeldes, e algumas pessoas não querem deixar suas casas."

Vingança

Muitos residentes temem que as forças do CNT irão vingar-se de Sirte por causa de suas ligações com Kadafi.

"Os rebeldes de Misrata dizem que destruirão Sirte porque Misrata foi destruída", disse Ali, outro residente que deixou a cidade.

"A Otan trouxe destruição, e a revolução trouxe destruição", disse.