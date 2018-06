Morre palestino gravemente ferido em protesto na fronteira de Gaza

CIDADE DE GAZA - Um palestino morreu neste domingo, 24, na Faixa de Gaza por causa do ferimentos no abdômen após um tiro do Exército de Israel no protesto de sexta-feira passada perto da cerca de separação entre a Faixa de Gaza e Israel, informaram fontes palestinas da Saúde.

O palestino foi identificado como Osama Abu Jater, de 29 anos, e recebeu o tiro na região de Khan Yunis, ao sul de Gaza, detalhou o porta-voz do Ministério de Saúde palestina Ahsraf al Qedra.

A morte eleva para 132 o número de palestinos mortos desde o dia 30 de março, quando começou a campanha de protestos conhecida como a "Grande Marcha do Retorno".

Durante estes protestos os palestinos ultrapassaram o limite de aproximação da cerca imposto por Israel e jogaram pedras e objetos incendiários, aos quais o exército israelense respondeu com métodos de dispersão, incluindo munição real.

Israel acusa o movimento islâmico Hamas, que controla de fato a Faixa de Gaza desde 2007, para utilizar os protestos para poder danificar a cerca na fronteira, para poder se infiltrar no país e cometer ataques.

Desde que as mobilizações começaram, aproximadamente 14.000 palestinos foram feridos, metade deles por fogo real, segundo dados de autoridades palestinas. /EFE