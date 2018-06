Morrem 3 americanos em ataque a hospital em Cabul

Os ataques a forças de segurança, civis afegãos e ocidentais têm aumentado desde o começo do ano, à medida que as forças ocidentais se preparam para deixar o país e os afegão para escolher um novo presidente.

"Podemos confirmar que três norte-americanos foram mortos", disse uma autoridade da embaixada dos EUA sem dar maiores detalhes. Um quarto norte-americano ficou ferido, informou o Ministério da Saúde afegão.

O autor do atacante, um policial empregado como segurança no Hospital Cure, foi capturado, disse o ministério. O Taliban assumiu a responsabilidade por ataques semelhantes este ano, mas não comentou o tiroteio desta quinta.

Os mortos incluem um médico, um pai e um filho que visitavam o hospital, disse o ministro da Saúde afegão, Suriya Dalil.

"Quando saíam do hospital, o segurança abriu fogo contra eles, matando três e ferindo outro", afirmou uma autoridade do Ministério do Interior.

Entre eles estava o médico Jerry Umanos, um pediatra de Chicago e voluntário durante quase uma década no treinamento de residentes médicos no Afeganistão e no tratamento de pacientes, de acordo com o centro de saúde de Chicago onde ele trabalhou durante mais de um quarto de século.