Mortes de civis iraquianos cresce em guerra contra insurgentes

As mortes, que cresceram se comparadas às 4.059 registradas em 2011, mostram que combatentes militantes continuam empenhados em realizar ataques de grande escala com bombas, disse o grupo de direitos humanos Iraq Body Count (IBC), em seu relatório anual.

As tensões entre as facções xiita, curda e sunita do governo compartilhado do Iraque cresceram em 2012, e a guerra civil na vizinha Síria tem estimulando a tensão sectária na região.

Os insurgentes são uma forte ameaça, embora a violência tenha caído drasticamente desde o auge dos confrontos internos que seguiram a invasão de 2003 que derrubou o ex-presidente Saddam Hussein.

Houve pelo menos um grande bombardeio por mês neste ano, geralmente visando as forças de segurança, escritórios governamentais ou muçulmanos xiitas. O dia mais sangrento de 2012 foi 9 de setembro, quando mais de 100 pessoas foram mortas em uma série de explosões de bombas.

"O ano de 2012 marca o primeiro desde 2009 em que houve um aumento no número de mortos", disse a IBC em um comunicado.

Em dezembro, os números divulgados pelo governo mostraram 208 mortes de iraquianos, incluindo 55 policiais e 28 soldados.

A IBC afirma que registrou entre 110.937 e 121.227 mortes de civis em incidentes violentos desde a invasão de 2003.

(Reportagem de Ahmed Rasheed)