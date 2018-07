Muamar Kadafi lutará até o fim, acredita ex-premiê da Líbia

TÚNIS - O ex-primeiro-ministro da Líbia Al-Baghdadi Ali al-Mahmoudi disse nesta terça-feira, 4, acreditar que o ditador Muamar Kadafi, foragido desde que os revolucionários tomaram Trípoli, continua no país africano e manterá a luta contra a insurgência "até o fim".

"Eu acho que Kadafi não deixou o país. Eu acredito fortemente, com base no meu conhecimento sobre ele, que ele está lutando com as suas armas e ao lado de seus homens", disse Al-Mahmoudi, que está preso na vizinha Tunísia. Os comentários foram passados por seu advogado. "Ele não vai desistir e ele não vai depor suas armas até o final", disse ele.

O ex-primeiro-ministro está preso enquanto as autoridades tunisianas consideram um pedido do Conselho Nacional de Transição (CNT), o órgão de governo instituído pelos rebeldes na Líbia, para a sua extradição.

"Estou pronto para cooperar com o Conselho de Transição, mas com a condição de que eles deixem de lado todos os pedidos de extradição e as campanhas negativas contra mim", disse ele. "Espero ser parte da solução na Líbia, e não parte do problema".

O paradeiro de Kadafi é desconhecido. O líder dizia estar na capital do país, Trípoli, mas suas aparições ficaram cada vez mais raras desde que os rebeldes tomaram a cidade, onde o ditador mantinha seu quartel-general. Há boatos de que o coronel possa estar em locais nas fronteiras líbias ou mesmo em redutos ainda controlados por homens de sua confiança, como Sirte e Bani Walid.