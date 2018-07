Mulher de Gaddafi pede que ONU investigue sua morte--TV

A mulher de Gaddafi "pede que as Nações Unidas investiguem as mortes do combatente Muammar e de Mo'tassim", informou a emissora de TV Arrai, referindo-se ao ex-líder líbio e a um de seus filhos, também morto na quinta-feira.

A emissora também disse que a mulher de Gaddafi tinha orgulho da coragem do marido e dos filhos, os quais, afirmou,enfrentaram 40 países e seus agentes durante seis meses. Ela disse que os considerava mártires.

(Reportagem de Omar Fahmy)