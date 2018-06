Na véspera de resultados eleitorais, candidato afegão adverte rival

O alerta, na véspera da divulgação dos resultados preliminares, prepara o caminho para um confronto possivelmente violento com o rival Ashraf Ghani, num impasse que ameaça dividir o país frágil ao longo de linhas étnicas.

Os problemas no segundo turno disputado em 14 de junho já esmagaram as esperanças por uma transição tranquila do poder afegão. É uma dor de cabeça para o ocidente, enquanto a maioria das forças lideradas pelos Estados Unidos continua a deixar o país neste ano.

"Ninguém duvida de que houve fraude na eleição do Afeganistão. Houve fraude massiva e organizada", disse Abdullah, de forma confiante, em entrevista coletiva.

"Apenas quando os votos limpos forem separados dos votos inválidos colocados por indivíduos nas urnas, aceitaremos o resultado", acrescentou.

(Reportagem de Maria Golovnina e Mirwais Harooni)