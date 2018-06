Não houve nenhum avanço nas negociações nucleares, diz autoridade iraniana

"Não houve nenhum progresso em qualquer campo... e ainda não foi marcada nenhuma data para os próximos encontros", disse a autoridade, que não foi identificada, de acordo com a agência.

O vice-chanceler iraniano, Abbas Araqchi, disse esperar que um acordo final ainda possa ser alcançado até o prazo final de 20 de julho se "os direitos nucleares do Irã forem respeitados", acrescentando que as negociações com as potências mundiais iriam continuar.

Negociadores iranianos dialogaram por três dias com Estados Unidos, Alemanha, França, Rússia, China e Grã-Bretanha, em Viena.

(Texto de Parisa Hafezi e Justyna Pawlak)