Naufrágio de barco de migrantes mata pelo menos 40 na costa da Líbia

Pelo menos 40 pessoas morreram e outras 51 foram resgatadas, depois que uma embarcação, carregando principalmente migrantes da África subsaariana, afundou na costa leste de Trípoli, disse o governo da Líbia neste domingo.

A embarcação aparentemente teve problemas a cerca de 60 km ao leste de Trípoli, disse Rami Kaal, um porta-voz do Ministério do Interior da Líbia.

As fronteiras pouco vigiadas da Líbia com seus vizinhos subsaarianos e a sua proximidade com a Itália e Malta, do outro lado do Mediterrâneo, tornaram o país do norte africano uma rota de trânsito comum para os migrantes que tentam chegar à Europa.

Com a sua guarda costeira, a Marinha e Forças Armadas mal equipadas e ainda em formação, as autoridades líbias querem mais ajuda dos parceiros ocidentais para conter o fluxo dos migrantes ilegais que tentam atravessar a Líbia para chegar à Europa.

Em março, a Marinha da Itália resgatou mais de quatro mil migrantes de barcos superlotados no Mar Mediterrâneo, ao sul da Sicília, em apenas quatro dias.

Muitos migrantes pagam mais de mil dólares para gangues criminosas pela travessia marítima a partir da Líbia, onde o governo se esforça para controlar um país cheio de armas e brigadas de antigos rebeldes, desde a guerra civil que derrubou Muammar Gaddafi em 2011.