Negociações nucleares com o Irã avançaram e é hora de decisões difíceis, diz Kerry O Secretário de Estado norte-americano John Kerry disse neste sábado que as negociações com o Irã haviam progredido genuinamente, e que a hora chegou para tomar as difíceis decisões para chegar a um acordo para conter o avanço do programa nuclear de Teerã.